Um acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (4), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), resultou em imagens impressionantes, após a motorista e as passageiras de um dos carros envolvidos, um HB20 preto, deixarem o automóvel, que desceu sozinho uma ladeira, em velocidade, e atingiu com força um obstáculo. O fato foi gravado por uma câmera de segurança. Ninguém se feriu.

Conforme o JCNET apurou com a imprensa local, o acidente ocorreu por volta das 7h30, entre um Palio cinza e um HB20 preto, na rua Francisco Martins Filho, na Vila Jardim, que é uma via sem saída. Segundo uma familiar da condutora, o freio estava ruim, o airbag foi acionado e começou a sair fumaça do motor. Fatores que fizeram todas deixarem o automóvel imediatamente.