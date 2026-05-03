03 de maio de 2026
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FURTAM TUDO!

Câmeras viram alvo de criminosos em bairro de Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Circuito interno da residência
Homem passa em frente da residência antes de voltar para furtar a câmera
Homem passa em frente da residência antes de voltar para furtar a câmera

Um caso de furto de câmera de segurança foi registrado na madrugada do feriado de 1º de Maio, na região do Jardim Carolina, em Bauru. O crime ocorreu por volta das 2h26 em uma residência do bairro, próximo ao Parque Paulista.

De acordo com informações apuradas, o suspeito foi filmado pelas próprias imagens do equipamento antes de cometer o furto. Nas gravações, ele aparece caminhando pela rua, retorna em direção ao imóvel, sobe no portão da residência e arranca a câmera instalada na parede, sem demonstrar preocupação em esconder o rosto. A moradora registrou boletim de ocorrência e encaminhou as imagens à Polícia Civil, que investiga o caso.

O episódio chama a atenção pela semelhança com outro furto registrado na mesma região horas depois. Na ocasião, uma câmera de segurança instalada em um restaurante também foi levada, conforme divulgado pelo JCNET. A sequência de furtos e roubos tem aumentado a preocupação de moradores e comerciantes com a ação de criminosos contra residências e estabelecimentos.

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