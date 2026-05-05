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MISTÉRIO

Duas mulheres são atropeladas em avenida de Agudos

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução Folha de Agudos
Local do acidente
Local do acidente

Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas na manhã desta terça-feira (5), nas proximidades da rotatória da avenida Richard Freudenberg, em Agudos. De acordo com informações preliminares, as vítimas caminhavam pelo local quando foram atingidas por um veículo que, segundo relatos iniciais, trafegava em alta velocidade. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

Até o momento não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde das mulheres atropeladas. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. As informações são da Folha de Agudos.

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