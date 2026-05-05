A Prefeitura de Agudos assinou no dia 30/04, convênio para a construção de 40 moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, com foco no atendimento de famílias de baixa renda do município.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é de que a licitação para o início das obras seja publicada nos próximos dias. O empreendimento integra uma das principais políticas habitacionais do governo federal, voltada à redução do déficit habitacional e à ampliação do acesso à moradia digna.

Ainda segundo a Prefeitura, os critérios de participação e as formas de inscrição para o programa ainda não foram definidos. A orientação é que a população acompanhe os canais oficiais do município, onde serão divulgadas todas as informações sobre o processo de seleção e sorteio das unidades habitacionais.