A Prefeitura de Agudos assinou no dia 30/04, convênio para a construção de 40 moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, com foco no atendimento de famílias de baixa renda do município.
De acordo com a administração municipal, a expectativa é de que a licitação para o início das obras seja publicada nos próximos dias. O empreendimento integra uma das principais políticas habitacionais do governo federal, voltada à redução do déficit habitacional e à ampliação do acesso à moradia digna.
Ainda segundo a Prefeitura, os critérios de participação e as formas de inscrição para o programa ainda não foram definidos. A orientação é que a população acompanhe os canais oficiais do município, onde serão divulgadas todas as informações sobre o processo de seleção e sorteio das unidades habitacionais.
O prefeito Rafael Lima (Republicanos) destacou a importância do convênio para o município e afirmou que a gestão segue em busca de investimentos voltados à área habitacional. “Assinar esse convênio é um passo concreto do nosso compromisso com as famílias de Agudos que sonham com a casa própria. A habitação é base para dignidade, segurança e qualidade de vida. Seguimos firmes na busca por parcerias e recursos que transformem a realidade da nossa população, principalmente daqueles que mais precisam”, declarou.