A vereadora Estela Almagro (PT) informa que o secretário de Educação de Bauru, Nilson Ghirardello, disse em audiência pública convocada por ela e realizada no final de abril que os alunos da rede municipal de ensino não terão uniformes de inverno neste ano. Perguntado a respeito da compra dos uniformes de inverno, o secretário informou que “isso será visto oportunamente, mais para frente. Não há processo de compra no momento”.

“É chocante. Como é que em 2023 se fez uma compra gigantesca e agora não vai ter compra para 2026 desse material? Estamos no final de abril. Até fazer o processo de compra, vai chegar o verão do ano que vem”, critica a vereadora. A média de tempo de uma licitação, entre elaboração do edital e entrega, é de seis meses, isso se não houver contratempos.

Segundo a Secretaria de Educação, o almoxarifado tem em estoque uniformes suficientes para os alunos. Uma diligência será marcada pela vereadora para conferir a quantidade real em estoque. Ghirardello informou que os uniformes de verão serão entregues nos próximos dias apenas aos alunos da educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As creches conveniadas não receberão neste ano. A justificativa seria a restrição orçamentária.