A vereadora Estela Almagro (PT) informa que o secretário de Educação de Bauru, Nilson Ghirardello, disse em audiência pública convocada por ela e realizada no final de abril que os alunos da rede municipal de ensino não terão uniformes de inverno neste ano. Perguntado a respeito da compra dos uniformes de inverno, o secretário informou que “isso será visto oportunamente, mais para frente. Não há processo de compra no momento”.
“É chocante. Como é que em 2023 se fez uma compra gigantesca e agora não vai ter compra para 2026 desse material? Estamos no final de abril. Até fazer o processo de compra, vai chegar o verão do ano que vem”, critica a vereadora. A média de tempo de uma licitação, entre elaboração do edital e entrega, é de seis meses, isso se não houver contratempos.
Segundo a Secretaria de Educação, o almoxarifado tem em estoque uniformes suficientes para os alunos. Uma diligência será marcada pela vereadora para conferir a quantidade real em estoque. Ghirardello informou que os uniformes de verão serão entregues nos próximos dias apenas aos alunos da educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As creches conveniadas não receberão neste ano. A justificativa seria a restrição orçamentária.
“Os anos finais, neste momento, não receberão uniformes, porque temos uma quantidade guardada no almoxarifado, que pode ser solicitada pelas escolas”, informou o secretário.
“Estamos entrando em maio, daqui a pouco vamos entrar no recesso de julho. É desanimador. Como as diretoras vão exigir o uso do uniforme se não tem para entregar?”, desabafa Estela.
A Secretaria Municipal da Educação informa, por meio de nota, “que à época, a Secretaria realizava estudos financeiros para verificar a viabilidade da implementação dessa medida, com o objetivo de assegurar responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e garantir que eventual processo de compra atendesse às necessidades dos estudantes. Atualmente, a Secretaria encontra-se em tramite no processo para aquisição dos uniformes de inverno, adotando as providências necessárias para viabilizar essa iniciativa de maneira eficiente e em conformidade com a legislação vigente”.
“A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e a qualidade dos serviços prestados à população, destacando que a Secretaria está estudando a possibilidade que melhor atenda os alunos, considerando as necessidades da rede municipal e a realidade orçamentária, a fim de garantir uma solução adequada para os estudantes”, concluiu a nota.