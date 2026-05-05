Uma das grandes atletas do vôlei brasileiro, multicampeã nacional e mundial com a Seleção Brasileira, Léia Silva, 41 anos, anunciou que irá se aposentar ao final da temporada. A líbero encerra a carreira no Sesi Vôlei Bauru, clube no qual atuou por quatro temporadas consecutivas, após mais de 20 anos dedicados ao voleibol. Nascida em Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru), Léia conquistou um título paulista por Bauru e a Supercopa em 2022. A líbero consolidou o fundo de quadra bauruense nas três campanhas finalistas em 2024-25 e nas conquistas de bronze continentais em 2023 e 2024.
Sua última temporada na equipe bauruense foi marcante, coroando sua carreira de títulos. Léia foi decisiva para as conquistas do Campeonato Paulista de 2025, o tricampeonato do Sesi Vôlei Bauru, e do Sul-Americano de Clubes de 2026, seu sétimo título continental e o primeiro do Sesi Vôlei Bauru. “Eu me despeço do voleibol só agradecendo. É difícil tomar essa decisão, até porque já tive várias lesões, mas hoje não posso dizer que tenho uma. É uma despedida após anos e anos de dedicação, e acho que agora é hora de cuidar um pouco do meu marido, da minha mãe, ficar perto da família e dos amigos, coisas que a gente deixa de lado quando vive o profissional. Minha história começa lá nos meus 14 anos, quando saí de casa, sem condições. Sempre estive longe e muitas vezes tentei desistir. Minha mãe e meus irmãos sempre me apoiaram, e não desisti", comenta Léia, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa do time.
Além do time bauruense, a líbero teve passagens por equipes de Piracicaba, Mackenzie, Banespa, Osasco, EC Pinheiros e Minas, sendo vencedora por onde passou. Léia foi tetracampeã da Superliga, heptacampeã do Sul-Americano de Clubes (eleita a melhor líbero em seis edições), bicampeã paulista, tricampeã mineira, tricampeã da Copa Brasil (sendo eleita a melhor jogadora de uma das finais) e ainda vice-campeã mundial.
"Finalizando aqui no Sesi Vôlei Bauru, ao qual sou muito grata, encerro minha carreira bem e feliz. A gente não conquistou tudo o que gostaria, mas cresci e evoluí. É uma despedida com o coração transbordando de gratidão”, destacou Léia.
Com o desempenho em clubes, Léia foi nome recorrente na Seleção Brasileira. Sua primeira convocação para defender o Brasil foi em 2014, quando integrou o grupo campeão do Grand Prix daquele ano. Na sequência, ajudou o time brasileiro na conquista do Sul-Americano e foi titular no Grand Prix de 2016, conquistando seu segundo título pela seleção.
Coroando a boa fase, Léia teve a oportunidade de liderar o fundo de quadra brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. A disputa olímpica também marcou sua despedida da Seleção Brasileira, após a eliminação nas quartas de final. Anos depois, em 2019, a atleta atendeu a um pedido especial de José Roberto Guimarães, retornando ao time brasileiro exclusivamente para a disputa da Liga das Nações de Vôlei, torneio em que o Brasil foi vice-campeão.
“Meu plano daqui em diante é fazer coisas que não tive oportunidade. Me dedicar aos estudos, praticar uma atividade física diferente, pedalar, entrar na natação. Quero conhecer novos ares. Meu plano é tirar um tempo para evoluir e crescer em outras áreas, além de estar mais próxima de amigos e familiares, do meu marido e da minha mãe”, frisa a atleta.
Além de vitórias, títulos e condecorações individuais, Léia se despede das quadras como uma das grandes referências em sua posição e inspiração no voleibol nacional. Sua dedicação e liderança foram catalisadoras para a formação de uma nova geração de atletas no país. O Sesi Vôlei Bauru agradece seu empenho ao longo de toda a carreira e deseja sucesso em seu novo ciclo.