Uma das grandes atletas do vôlei brasileiro, multicampeã nacional e mundial com a Seleção Brasileira, Léia Silva, 41 anos, anunciou que irá se aposentar ao final da temporada. A líbero encerra a carreira no Sesi Vôlei Bauru, clube no qual atuou por quatro temporadas consecutivas, após mais de 20 anos dedicados ao voleibol. Nascida em Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru), Léia conquistou um título paulista por Bauru e a Supercopa em 2022. A líbero consolidou o fundo de quadra bauruense nas três campanhas finalistas em 2024-25 e nas conquistas de bronze continentais em 2023 e 2024.

Sua última temporada na equipe bauruense foi marcante, coroando sua carreira de títulos. Léia foi decisiva para as conquistas do Campeonato Paulista de 2025, o tricampeonato do Sesi Vôlei Bauru, e do Sul-Americano de Clubes de 2026, seu sétimo título continental e o primeiro do Sesi Vôlei Bauru. “Eu me despeço do voleibol só agradecendo. É difícil tomar essa decisão, até porque já tive várias lesões, mas hoje não posso dizer que tenho uma. É uma despedida após anos e anos de dedicação, e acho que agora é hora de cuidar um pouco do meu marido, da minha mãe, ficar perto da família e dos amigos, coisas que a gente deixa de lado quando vive o profissional. Minha história começa lá nos meus 14 anos, quando saí de casa, sem condições. Sempre estive longe e muitas vezes tentei desistir. Minha mãe e meus irmãos sempre me apoiaram, e não desisti", comenta Léia, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa do time.

Além do time bauruense, a líbero teve passagens por equipes de Piracicaba, Mackenzie, Banespa, Osasco, EC Pinheiros e Minas, sendo vencedora por onde passou. Léia foi tetracampeã da Superliga, heptacampeã do Sul-Americano de Clubes (eleita a melhor líbero em seis edições), bicampeã paulista, tricampeã mineira, tricampeã da Copa Brasil (sendo eleita a melhor jogadora de uma das finais) e ainda vice-campeã mundial.