Um suspeito de tráfico de drogas escalou o telhado de uma residência vizinha a sua para tentar fugir e evitar ser preso por uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Bauru. A estratégia não deu certo e ele foi capturado. O fato aconteceu na noite de domingo (3), na Vila Santa Inês, região da Vila Independência.

Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais visualizaram o indivíduo em via pública que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior de uma residência, sendo acompanhado e localizado posteriormente sobre o telhado de um imóvel vizinho. Foram apreendidos em sua posse, segundo o Baep, R$ 745,50 em dinheiro, além de porções variadas de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, o indivíduo confessou a prática e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.