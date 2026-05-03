A falta de educação e o desrespeito às normas de trânsito em Bauru, somados ao alto número de acidentes no primeiro trimestre de 2026 na cidade, são consequência do abuso da sorte e do excesso de confiança dos condutores, avalia o major Norberto Marsola Filho, subcomandante interino do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele destaca também que isso é motivo crescente de preocupação da PM, que passou a intensificar as Operações (Blitz) de Trânsito em diversos bairros.

Entre janeiro e março de 2026, a Emdurb registrou 516 acidentes de trânsito no perímetro urbano, sendo 277 deles com vítimas. Foram 17 os atropelamentos e o número de óbitos chegou a 8, conforme o JCNET vem noticiando.

“Entre as infrações mais comuns estão o uso de aparelho celular ao volante, o avanço de sinal vermelho e o desrespeito às regras de parada e estacionamento, especialmente em situações de embarque e desembarque”, comenta o subcomandante. O major Norberto Marsola Também chama atenção à conduta de motoristas de aplicativos e entregadores, sobretudo motociclistas, que frequentemente desrespeitam normas básicas de circulação, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros.