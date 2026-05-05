A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou nesta segunda-feira (4) as obras de drenagem na passagem da rua Benevenuto Tiritan sobre o córrego Água da Forquilha. O serviço está sendo realizado com recursos e equipes próprios do município. A previsão é de 20 a 30 dias para a conclusão, podendo ter alterações conforme as condições climáticas.

De acordo com a administração, o trabalho vai permitir melhorias na drenagem, ampliando a passagem do córrego, o que deverá reduzir consideravelmente os alagamentos em períodos de chuvas.

Durante as obras, os motoristas devem buscar rotas alternativas entre a avenida Comendador José Da Silva Martha e região da Vila Santista e Vila Independência, como as ruas Massao Sakata e José Morales.