Botucatu - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (4), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após a descoberta de uma ligação clandestina de água em sua residência. Autuada por furto mediante fraude, ela permaneceu à disposição da Justiça.
A ação teve início após acionamento da Guarda Civil Municipal (GCM) que, ao comparecer ao endereço com representante da concessionária de abastecimento, constatou existência de desvio irregular de água da rede pública, sem a devida medição pelo hidrômetro.
O equipamento, segundo o registro policial, havia sido retirado e foi encontrado nas proximidades. Durante a averiguação, foi constatado que a ligação irregular foi realizada pelos responsáveis pela casa com o objetivo de consumir água sem registro e sem cobrança.
Uma das suspeitas, que se encontrava no local no momento da vistoria e não teve identidade divulgada pela polícia, confessou a prática irregular e foi levada ao 1.º Distrito Policial (1º DP) e autuada em flagrante. A autoridade policial determinou a realização de perícia na residência.