Uma picape Hafei Towner pegou fogo, no fim da tarde desta segunda-feira (4), no quilômetro 349 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do Distrito Industrial III de Bauru, assustando os motoristas que trafegavam pelo trecho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e, apesar dos danos de grande monta, ninguém ficou ferido.

De acordo com o registro policial, o veículo trafegava no sentido Bauru-Marília quando o condutor, um pintor que carregava tintas e acessórios de trabalho, sentiu um forte cheiro de gasolina e parou no acostamento. Nesse momento, a cabine começou a pegar fogo. Ele e um passageiro conseguiram sair em segurança, sem ferimentos, e não houve a necessidade de interditar a rodovia.