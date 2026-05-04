Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, no início da tarde desta segunda-feira (4), dois homens, de 18 e 27 anos, que haviam fugido de abordagem policial no último dia 15 de abril, dispensando drogas na via pública, e tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça.

Na ocasião, a dupla foi abordada por uma equipe da Polícia Militar (PM), mas saiu correndo após jogar 34 pinos com cocaína na rua, que foram apreendidos. Após investigações, eles tiveram as prisões temporárias decretadas a pedido do delegado Roberto Cabral Medeiros por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nesta segunda-feira, os dois homens foram capturados por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva no Jardim Vitória e encaminhados à Cadeia Pública de Avaí, onde permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.