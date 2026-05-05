A Cart Concessionária de Rodovias realizará, nesta terça-feira (5), a interdição da alça de saída da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, no trecho entre os quilômetros 263 e 262, entre os municípios de Piratininga e Cabrália Paulista. A intervenção ocorrerá na pista sentido Capital, no período das 7h às 18h, para a execução de serviços de melhoria no pavimento.

Durante a interdição, os motoristas que precisarem realizar o retorno no dispositivo em obras deverão utilizar um caminho alternativo. A orientação da concessionária é para que os condutores sigam até o dispositivo localizado no km 259, onde será possível fazer o retorno.

O trecho estará devidamente sinalizado para alertar sobre a realização das obras e indicar o trajeto alternativo. A Cart reforça a recomendação para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização durante a execução dos serviços. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.