Em uma sessão tranquila, sem polênmicas e com a volta de Markinho Souza (MDB) à presidência após licença sem remuneração do mandato, a Câmara Municipal de Bauru aprovou, na tarde desta segunda-feira (5), um pacote de projetos que inclui a liberação de recursos federais para entidades do terceiro setor da cidade. Ao todo, 17 matérias foram analisadas e todas receberam aval dos vereadores durante a 14ª Sessão Ordinária de 2026.

Foram aprovados projetos de lei que autorizam o repasse de verbas oriundas de emendas parlamentares federais, no valor de R$ 100 mil para cada instituição contemplada. As propostas são de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Em segunda discussão, quatro projetos garantiram o envio de recursos para as seguintes entidades: Pequenos Obreiros de Curuçá, Casa da Criança, Rede de Assistência Social Cristã e Associação Wise Madness.

Outras duas propostas, também de autoria da chefe do Executivo e aprovadas em primeira discussão, seguem a mesma linha de apoio financeiro. Uma delas beneficia a Fundação Amigos do João Bidu, enquanto a outra destina recursos à Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron — ambas igualmente com repasses de R$ 100 mil.

Outras aprovações