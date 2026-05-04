Em uma sessão tranquila, sem polênmicas e com a volta de Markinho Souza (MDB) à presidência após licença sem remuneração do mandato, a Câmara Municipal de Bauru aprovou, na tarde desta segunda-feira (5), um pacote de projetos que inclui a liberação de recursos federais para entidades do terceiro setor da cidade. Ao todo, 17 matérias foram analisadas e todas receberam aval dos vereadores durante a 14ª Sessão Ordinária de 2026.
Foram aprovados projetos de lei que autorizam o repasse de verbas oriundas de emendas parlamentares federais, no valor de R$ 100 mil para cada instituição contemplada. As propostas são de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Em segunda discussão, quatro projetos garantiram o envio de recursos para as seguintes entidades: Pequenos Obreiros de Curuçá, Casa da Criança, Rede de Assistência Social Cristã e Associação Wise Madness.
Outras duas propostas, também de autoria da chefe do Executivo e aprovadas em primeira discussão, seguem a mesma linha de apoio financeiro. Uma delas beneficia a Fundação Amigos do João Bidu, enquanto a outra destina recursos à Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron — ambas igualmente com repasses de R$ 100 mil.
Outras aprovações
Além dos projetos voltados ao terceiro setor, os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, uma proposta do vereador Sandro Bussola (MDB). O texto determina que a Emdurb publique diariamente, em seu site, as notas de falecimento relacionadas aos velórios municipais.
Já em discussão única, dois Projetos de Decreto Legislativo foram aprovados. Um deles, de autoria do vereador Cabo Helinho (PL), concede o título de “Cidadão Bauruense” ao coronel Nilson Cesar Pereira. O outro, apresentado por Edson Miguel (Republicanos), denomina uma escola municipal de educação infantil integrada como EMEII Professora Neide Tamião Craveiro.
A sessão também contou com a aprovação de oito moções de aplauso, encerrando uma pauta marcada pelo apoio institucional a iniciativas sociais no município.