A Polícia Militar (PM) realizou, entre os dias 27 e 30 de abril, uma operação de fiscalização noturna em estabelecimentos do tipo “ferro-velho” em Bauru. A ação foi conduzida por policiais escalados na Atividade Delegada e teve como foco a verificação do cumprimento das alterações realizadas na legislação municipal, principalmente sobre o horário de funcionamento.

De acordo com a corporação, durante o período, 19 locais foram vistoriados e um estabelecimento foi notificado por descumprir o horário de funcionamento determinado, que permite a atividade apenas entre às 8h e 19h.

Ainda segundo a PM, as fiscalizações devem continuar de forma periódica, como parte das ações de prevenção e combate à criminalidade. A corporação também reforça a importância da participação da população e disponibiliza um canal para denúncias anônimas pelo telefone do 4º Batalhão de Caçadores: (14) 3203-6165.