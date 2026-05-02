O Noroeste venceu o Maricá na noite deste sábado (2) por 1 a 0 pela Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no Alfredão, em Bauru. Com o resultado, a equipe bauruense fica na quinta colocação no Grupo 14, com 5 pontos, frutos de dois empates e duas derrotas e uma vitória. Apenas quatro equipes se classificam, mas ainda faltam cinco jogos na fase de classificação.

O gol do jogo foi de Cauã Aguiar, aos 28 minutos do segundo tempo. O volante Tauã Antunes recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo.

O Noroeste voltará a campo no próximo sábado (9), às 17h, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, contra o Maricá.