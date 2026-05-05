A judoca Larissa Menezes, da equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, foi um dos destaques da seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano Júnior de Judô. A competição foi realizada entre os dias 28 e 30 de abril, em Guayaquil, no Equador, e reuniu 131 atletas de até 20 anos de 15 países.

Larissa conquistou duas medalhas: prata na categoria até 57 kg e ouro na disputa por equipes mistas. Com isso ajudou o time nacional, que somou 14 medalhas, a faturar o título geral da competição.

Na disputa individual, a atleta venceu três combates e avançou até a final, onde foi superada pela peruana Hilary Lam. Já na competição por equipes, ajudou o Brasil a conquistar o ouro com uma campanha invicta, marcada por vitórias de 4 a 0 sobre Equador e Canadá.