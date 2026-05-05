A judoca Larissa Menezes, da equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, foi um dos destaques da seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano Júnior de Judô. A competição foi realizada entre os dias 28 e 30 de abril, em Guayaquil, no Equador, e reuniu 131 atletas de até 20 anos de 15 países.
Larissa conquistou duas medalhas: prata na categoria até 57 kg e ouro na disputa por equipes mistas. Com isso ajudou o time nacional, que somou 14 medalhas, a faturar o título geral da competição.
Na disputa individual, a atleta venceu três combates e avançou até a final, onde foi superada pela peruana Hilary Lam. Já na competição por equipes, ajudou o Brasil a conquistar o ouro com uma campanha invicta, marcada por vitórias de 4 a 0 sobre Equador e Canadá.
O time brasileiro contou com a participação de 17 atletas, que levaram seis ouros, três pratas e cinco bronzes. No feminino, o Brasil subiu ao pódio em todas as categorias de peso, com destaque para as medalhas de ouro de Rafaela Rodrigues (-57 kg), Manuela Maia (-63 kg), Dandara Camillo (-78 kg) e Ana Soares (+78 kg). Além de Larissa, também ficaram com a prata Sarah Mendes (-48 kg) e Clarisse Vallim (-70 kg), enquanto Nicole Marques (-52 kg) garantiu o bronze.
Entre os homens, a equipe brasileira conquistou seis medalhas, com ouros de Silas Costa (-81 kg) e João Pedro Canello (-90 kg), enquanto Vinicius Oliveira (-60kg), Cauã Schramm (-66kg), Matheus Silva (-100kg) e Luis Oliveira (+100kg) ficaram com bronzes.