A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Chapeuzinho Vermelho, que atende crianças do Berçário ao Infantil 5, situada na Vila Ipiranga, em Bauru, está contando com o bom senso dos pais para que optem, eles mesmos, se irão manter as crianças na unidade, mesmo sem energia elétrica, ou se preferem levá-las de volta para casa. As aulas, porém, oficialmente, estão mantidas, informou a Prefeitura de Bauru. Conforme o JCNET vem noticiando, a Emei teve registros de furtos de fiação elétrica nos dois últimos finais de semana. A reportagem esteve no local, e o problema da falta de energia elétrica ainda não havia sido resolvido no período da tarde.

Diversos pais estão reclamando do problema. Afinal, quem vai deixar uma criança na escola sem saber as reais condições de atendimento em relação à falta de energia elétrica? O leite disponibilizado precisa ser batido no liquidificador, mas não há energia para isso, relatou uma fonte que preferiu não ser identificada. Ainda segundo o que foi relatado ao JCNET, houve um furto no final de semana anterior, possivelmente no domingo (26), em horário incerto, e o conserto foi realizado na quinta-feira (30). Porém, neste domingo (3), criminosos voltaram a entrar na unidade de ensino e furtaram a fiação elétrica que havia sido reposta. “Isso gera um problema muito grande, porque os pais trabalham e não têm onde deixar os filhos”, disse uma avó, que também trabalha e teve, junto com a mãe da criança, a rotina prejudicada devido a isso. “Cadê a segurança e o monitoramento?”, questiona ela, com o pedido de ter a identidade preservada.

No local, a reportagem identificou quatro áreas de fácil invasão: duas de grades baixas, incluindo um portão, e dois muros entre a unidade e o estacionamento, ambos bastante baixos. Alguns servidores têm medo de se deparar com ladrões ao chegar para trabalhar. O governo municipal, por sua vez, tenta tornar realidade um compromisso de reforçar a segurança nos prédios públicos da cidade. A prefeitura pretende adquirir, por meio de licitação, cerca de 4 mil câmeras para serem instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo escolas municipais. O JCNET obteve a informação de que, no último recesso, cerca de 14 escolas municipais tiveram algum tipo de depredação ou furto, causando prejuízos aos cofres públicos.