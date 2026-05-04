O Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa nesta terça-feira (5) a segunda etapa da substituição da rede de água na Rua Ryowa Hokama, na Zona Norte. A intervenção integra um cronograma semanal e pode afetar o abastecimento em diversos bairros da região.

Na fase inicial, a autarquia instalou 240 metros de nova tubulação. Agora, os trabalhos avançam na quadra 1 da via. A obra troca a rede antiga por tubos de PVC, com o objetivo de reduzir vazamentos frequentes.

Durante o serviço, moradores podem enfrentar oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento. O impacto atinge os bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia e o Loteamento Empresarial Bauru. Também há previsão de instabilidade nos residenciais Cidade Alegre, Mirante da Colina e Portal da Colina.