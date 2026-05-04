A VII edição da Feira de Arte (Feirarte) será realizada nestes dias 7 e 8 de maio, em Bauru, com uma programação diversificada que reúne cultura, conhecimento e solidariedade. Promovido pelo Centro do Professorado Paulista (CPP), o evento tem caráter beneficente e contará com entrada gratuita para o público. A Feirarte oferecerá atrações nas áreas de literatura, artesanato e gastronomia. Entre os destaques estão a venda de livros — incluindo gêneros como romance, infantil e autoajuda —, além de produtos artesanais como roupas, toalhas, bolsas e objetos de decoração. Na área gastronômica, o público poderá encontrar opções como pastel, mini pizza, banoffee, bolachinhas e refrigerantes.

De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção e ampliação de projetos sociais apoiados pelas instituições envolvidas. A programação começa na quinta-feira (7), às 14h, com a abertura oficial seguida de apresentação musical do tenor Carlos Herrera. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar atividades como roda de conversa com Renata Fabiani e Orlando Dias, homenagem às mães, apresentações do Coral Feminino do CPP, demonstração de karatê com o professor Marcel Raimo, além de atividades esportivas e musicais, incluindo a participação do Coral Vozes do Coração, de Piratininga.

Na sexta-feira, 8 de maio, as atividades também têm início às 14h. A programação inclui apresentação de dança com o Grupo Cris Lopes e uma série de palestras com especialistas convidados, como a delegada Dra. Marina Aielo, o psicógrafo Diego Garla e a jornalista Ângela Moraes. O evento será encerrado às 21h, após confraternização dos voluntários.