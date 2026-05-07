A judoca Larissa Menezes, da equipe de Desempenho do Sesi-SP, com base no Sesi Botucatu, foi destaque da seleção brasileira júnior no Campeonato Pan-Americano Sub-21 de judô. A competição ocorreu de 28 a 30 de abril, em Guayaquil, no Equador.
Larissa conquistou duas medalhas: ouro por equipes e prata na categoria até 57 kg. Com o desempenho, ajudou o Brasil a garantir o título geral. A equipe somou 14 medalhas no torneio, que reuniu 131 atletas de 15 países. O grupo brasileiro contou com 17 judocas e terminou com seis ouros, três pratas e cinco bronzes.
Na disputa individual, Larissa venceu três lutas. Na final, foi superada pela peruana Hilary Lam e ficou com a prata. Na competição por equipes mistas, contribuiu para a campanha invicta do Brasil, que venceu Equador e Canadá por 4 a 0 e assegurou o ouro.
No feminino, o Brasil subiu ao pódio em todas as categorias. Rafaela Rodrigues (-57 kg), Manuela Maia (-63 kg), Dandara Camillo (-78 kg) e Ana Soares (+78 kg) conquistaram ouro. Sarah Mendes (-48 kg), Larissa Menezes (-57 kg) e Clarisse Vallim (-70 kg) ficaram com a prata. Nicole Marques (-52 kg) garantiu bronze. Sophia Câmara (-70 kg) terminou em quinto lugar.
No masculino, a delegação somou seis medalhas. Silas Costa (-81 kg) e João Pedro Canello (-90 kg) conquistaram ouro. Vinicius Oliveira (-60 kg), Cauã Schramm (-66 kg), Matheus Silva (-100 kg) e Luis Oliveira (+100 kg) ficaram com bronze. José Tiago Filho (-73 kg) e João Rodrigues (-60 kg) não chegaram ao pódio.
Com os resultados da equipe cadete, que também obteve 14 medalhas, o Brasil encerrou o Pan-Americano com 28 medalhas individuais: 14 ouros, sete pratas e sete bronzes.