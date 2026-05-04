Dois homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã deste sábado (2), no bairro Jardim Ferraz, em Bauru. A ação foi realizada por policiais militares da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores durante patrulhamento pela região. Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou um homem saindo de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu em uma motocicleta em alta velocidade.

Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordá-lo e encontraram com ele 125 eppendorfs contendo cocaína. Durante a ocorrência, o suspeito admitiu que faria a entrega da droga e informou aos policiais que havia mais entorpecentes no imóvel de onde havia saído. Ele ainda apontou o irmão e a companheira dele como responsáveis pelo armazenamento do material. Os policiais seguiram até a residência indicada, onde localizaram o casal. Nas buscas realizadas no imóvel, foram apreendidos 606 eppendorfs com cocaína, aproximadamente 900 gramas de crack, 21 gramas de haxixe, além de uma balança de precisão e utensílios usados no preparo das drogas.

Também foram encontrados R$ 312 em dinheiro, cinco aparelhos celulares e cerca de 40 quilos de canos de cobre. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Bauru, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão dos dois irmãos. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.