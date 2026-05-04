A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Chapeuzinho Vermelho, que atende crianças do Berçário ao Infantil 5, situada na Vila Ipiranga, em Bauru, teve registros de furtos de fiação elétrica nos dois últimos finais de semana, afirmam munícipes. Crianças do berçário, até 2 anos, que não se alimentam exclusivamente de alimentos sólidos, tiveram os atendimentos suspensos entre segunda-feira (27) e quinta-feira (30), e os pais precisaram voltar com elas para casa. As aulas foram mantidas para as crianças maiores, do Infantil 1 ao 5. O crime, porém, se repetiu nesta segunda-feira (4), e as aulas foram canceladas outra vez, informaram pais e avós de alunos ao JCNET. A Prefeitura, por sua vez, diz que não houve cancelamento de aulas.

Segundo o que foi relatado ao JCNET, houve um furto no final de semana anterior, possivelmente no domingo (26), em horário incerto, e o conserto foi realizado na quinta-feira. Porém, neste domingo (3), criminosos voltaram a entrar na unidade de ensino e furtaram a fiação elétrica que havia sido reposta. “Isso gera um problema muito grande, porque os pais trabalham e não têm onde deixar os filhos”, disse uma avó, que também trabalha e teve, junto com a mãe da criança, a rotina prejudicada devido a isso. “Cadê a segurança e o monitoramento?”, questiona ela, com o pedido de ter a identidade preservada.

O governo municipal tenta tornar realidade um compromisso de reforçar o segurança nos prédios públicos da cidade. A prefeitura pretende adquirir, por meio de licitação, cerca de 4 mil câmeras para serem instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo escolas municipais. O JCNET obteve a informação de que, no último recesso, cerca de 14 escolas municipais tiveram algum tipo de depredação ou furto, causando prejuízos aos cofres públicos. Entre elas estão a Emef Maria Chaparro Costa (Santa Edwirges), a Emef Cônego Aníbal Difrância (Parque São Geraldo), recordista com quatro furtos, a Emef Lydia Alexandrina Nava Cury, conhecida como NER (Núcleo Educacional Reconhecido/Residencial) (Núcleo Geisel), Emei Madre Teresa de Calcutá (Bauru 22), Emei Prof. Horácio Gonçalves Paula (Vila Tecnológica), Emei Antonio Guedes de Azevedo (Vila Popular), Emei Abigail Flora Horta (Jardim Panorama), Emei Sebastião Paiva (Vila Universitária) e Emei Leila Berriel Aidar (Vila Seabra).