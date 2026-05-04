A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Chapeuzinho Vermelho, que atende crianças do Berçário ao Infantil 5, situada na Vila Ipiranga, em Bauru, teve registros de furtos de fiação elétrica nos dois últimos finais de semana, afirmam munícipes. Crianças do berçário, até 2 anos, que não se alimentam exclusivamente de alimentos sólidos, tiveram os atendimentos suspensos entre segunda-feira (27) e quinta-feira (30), e os pais precisaram voltar com elas para casa. As aulas foram mantidas para as crianças maiores, do Infantil 1 ao 5. O crime, porém, se repetiu nesta segunda-feira (4), e as aulas foram canceladas outra vez, informaram pais e avós de alunos ao JCNET. A Prefeitura, por sua vez, diz que não houve cancelamento de aulas.
Segundo o que foi relatado ao JCNET, houve um furto no final de semana anterior, possivelmente no domingo (26), em horário incerto, e o conserto foi realizado na quinta-feira. Porém, neste domingo (3), criminosos voltaram a entrar na unidade de ensino e furtaram a fiação elétrica que havia sido reposta. “Isso gera um problema muito grande, porque os pais trabalham e não têm onde deixar os filhos”, disse uma avó, que também trabalha e teve, junto com a mãe da criança, a rotina prejudicada devido a isso. “Cadê a segurança e o monitoramento?”, questiona ela, com o pedido de ter a identidade preservada.
O governo municipal tenta tornar realidade um compromisso de reforçar o segurança nos prédios públicos da cidade. A prefeitura pretende adquirir, por meio de licitação, cerca de 4 mil câmeras para serem instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo escolas municipais. O JCNET obteve a informação de que, no último recesso, cerca de 14 escolas municipais tiveram algum tipo de depredação ou furto, causando prejuízos aos cofres públicos. Entre elas estão a Emef Maria Chaparro Costa (Santa Edwirges), a Emef Cônego Aníbal Difrância (Parque São Geraldo), recordista com quatro furtos, a Emef Lydia Alexandrina Nava Cury, conhecida como NER (Núcleo Educacional Reconhecido/Residencial) (Núcleo Geisel), Emei Madre Teresa de Calcutá (Bauru 22), Emei Prof. Horácio Gonçalves Paula (Vila Tecnológica), Emei Antonio Guedes de Azevedo (Vila Popular), Emei Abigail Flora Horta (Jardim Panorama), Emei Sebastião Paiva (Vila Universitária) e Emei Leila Berriel Aidar (Vila Seabra).
POSICIONAMENTO DA PREFEITURA
A Prefeitura de Bauru vem informando que intensifica as ações de segurança nos prédios públicos, incluindo as unidades escolares, por meio de um conjunto de medidas integradas com as forças de segurança do município, inclusive em reuniões com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Nesta manhã de segunda-feira (4), a Secretaria da Educação confirmou a interrupção do fornecimento de energia da unidade escolar. No entanto, diferentemente do informado por pais, disse que "apesar do ocorrido, as crianças não foram dispensadas, as aulas seguem mantidas e a unidade permanece em funcionamento. Equipes de manutenção e de alimentação já estão no local para realizar os reparos necessários e garantir o atendimento aos alunos".
No texto da nota de posicionamento, a Prefeitura de Bauru destaca ainda que vem intensificando as ações de segurança nos prédios públicos. "O município está em fase de abertura de licitação para a contratação de cerca de 4 mil câmeras, que serão instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos, incluindo escolas municipais. Outra medida é a instalação de sistemas de alarme em unidades escolares com maior índice de furto e vandalismo. Além disso, o município estuda a implantação da Guarda Municipal, com projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, o que deverá fortalecer ainda mais a segurança preventiva em prédios públicos no médio prazo. A prefeitura atua com a Polícia Militar e a Polícia Civil para adotar mais medidas que possam coibir o crime e reduzir os casos de violência e depredação do patrimônio público em Bauru", conclui o comunicado oficial da pasta.