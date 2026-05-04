Uma colisão entre dois caminhões provocou um incêndio e causou a interdição total de uma das pistas da Rodovia Castello Branco, na madrugada desta segunda-feira (4), em Bofete.

De acordo com informações da Artesp, um caminhão Scania P360 seguia pela rodovia quando, no quilômetro 1938, bateu na traseira do caminhão Mercedes-Benz LS138 por razões que ainda serão investigadas. Com o impacto, o caminhão Mercedes-Benz pegou fogo e incendiou junto com a carga de farinha de mandioca transportada. Equipes de emergência foram acionadas para controlar o fogo e garantir a segurança no trecho.

Os dois motoristas não se feriram. Durante o trabalho de combate às chamas, a pista no sentido leste precisou ser totalmente interditada. Após a atuação das equipes, o tráfego foi liberado, mas o trânsito ainda apresenta lentidão no local, segundo a Artesp.