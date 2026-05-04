Bauru deve contar com uma central semafórica que irá, finalmente, modernizar o sistema dos dispositivos e facilitar não só a manutenção, mas também dar mais fluência ao trânsito, projeta a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), presidida por Donizete dos Santos. O servidor de carreira, inclusive, destaca que este é um dos principais sonhos da Emdurb. A novidade foi confirmada com exclusividade nesta segunda-feira (4), em entrevista com Adilson Caldeira, diretor da Emdurb, no programa Cidade 360º, uma parceria do JC/JCNET com a rádio 96FM. O JCNET tem feito, inclusive, reportagens especiais sobre o Maio Amarelo, cujo tema neste ano é “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” (leia mais abaixo).

Segundo Donizete dos Santos, o tema já vem sendo trabalhado há algum tempo nos bastidores, inclusive com estudos e um orçamento já elaborado, mas que necessita de atualização para 2026. Ainda não há, no entanto, uma data definida, porque a central semafórica necessita de recursos da Prefeitura de Bauru, que será a responsável por esta tecnologia, enquanto a Emdurb fará a prestação de serviços em sua utilização. Segundo a empresa municipal, Bauru conta hoje com conjuntos semafóricos em 250 cruzamentos da cidade. Quando um deles apaga ou fica piscando, a Emdurb só consegue saber e enviar equipe técnica para consertar o local após alertas da população, do GOT, da Polícia Militar ou de servidores municipais.

A cidade de Piracicaba (SP), do mesmo porte de Bauru, para efeito comparativo, instalou sua central semafórica em maio de 2010. Na época, o município contava com 130 cruzamentos com semáforos e estava com a maioria desses pontos saturada pelo excesso de carros, conforme apontou o Plano Diretor naquele ano. Na primeira etapa, em 2010, o prefeito local, Barjas Negri, investiu cerca de R$ 1,5 milhão para modernizar os 370 grupos focais e contratar empresa para a elaboração de programas de temporização e detalhamento dos equipamentos para a centralização dos 130 cruzamentos semafóricos. Como há um intervalo de 16 anos entre a instalação em Piracicaba e os dias atuais, levando em conta também que Bauru conta com mais cruzamentos semafóricos, os valores devem ficar cerca de três vezes maiores.