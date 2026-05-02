Um incêndio registrado em uma residência, na Vila Nova Celina, em Bauru mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas pelos bombeiros. Segundo relato da vítima, uma homem de 48anos, o fogo pode ter sido provocado por sua ex-companheira. Ele afirmou que estava dormindo quando a mulher teria invadido o imóvel, iniciado uma discussão com xingamentos e, em seguida, o agredido fisicamente.

Para evitar que a situação se agravasse, ele disse que decidiu sair da casa. No entanto, ao se afastar, percebeu que uma cortina do imóvel estava em chamas. Retornou rapidamente na tentativa de salvar alguns pertences, mas encontrou o fogo já se espalhando, atingindo também a cama. Ainda de acordo com o relato, a vítima conseguiu retirar um botijão de gás do interior da residência, evitando o risco de uma explosão.

O homem informou que não viu o momento em que a ex-companheira deixou o local, nem soube dizer para onde ela teria ido. Até o momento, a mulher não foi identificada oficialmente. A autoridade policial determinou a realização de perícia no imóvel para apurar as causas do incêndio. O caso foi registrado e será investigado. A vítima não compareceu à delegacia até o fechamento da ocorrência.