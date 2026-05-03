O treino do Santos neste domingo (3), um dia após o empate com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um momento de tensão envolvendo Neymar e Robinho Júnior.

A situação ocorreu durante uma disputa de bola mais ríspida. Neymar entrou com mais força, o que gerou reclamação imediata de Robinho Júnior e deu início a uma discussão entre os dois ainda no gramado. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Clima foi quente, mas visto como normal