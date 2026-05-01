Jaú - Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (1), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de agredir a própria filha, uma bebê de apenas dois meses. A menina foi levada pela mãe à Santa Casa da cidade e exames apontaram múltiplas fraturas nos membros inferiores e superiores, além de infecção e anemia. Ela está internada na UTI e a ocorrência é apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

De acordo com informações da página Central da Notícia, a mulher levou a filha até o Pronto-Socorro (PS) do hospital relatando choro intenso. Durante o atendimento, por desconfiar dos sinais apresentados, equipe médica solicitou exames detalhados que revelaram diversas fraturas, em diferentes estágios de cicatrização, o que sugere que a bebê vinha sendo vítima de agressões há dias.

Ainda conforme a publicação da Central da Notícia, a Santa Casa acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar (PM) foi chamada. Após diligências, no início da noite, o pai da criança foi localizado e detido na residência da família, no Jardim Nova Jaú, e conduzido ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), juntamente com a mãe da menina, para prestar depoimento.