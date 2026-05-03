O São Paulo desperdiçou a oportunidade de se firmar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao empatar por 2 a 2 com o Bahia, neste domingo (3), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor paulista chegou aos 24 pontos e permaneceu na quarta colocação. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, foi a 22 pontos e ocupa o sexto lugar na tabela.
Melhor em campo durante o primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar aos 17 minutos. Após erro na saída de bola do Bahia, Wendell avançou pela esquerda e encontrou Artur na entrada da área. O atacante dominou e finalizou colocado, sem chances para o goleiro. No segundo tempo, o time paulista criou oportunidades para ampliar, mas parou nas defesas de Léo Vieira, revelado pelas categorias de base do próprio São Paulo. O Bahia cresceu na partida e conseguiu o empate aos 17 minutos, quando Luciano Juba aproveitou sobra de bola na entrada da área e acertou um chute no ângulo do goleiro Rafael.
O time baiano seguiu pressionando e chegou a acertar o travessão com Acevedo. Mesmo assim, foi o São Paulo quem voltou a ficar em vantagem. Aos 28 minutos, Calleri recebeu pela direita e cruzou para Ferreirinha, que havia acabado de entrar, cabecear para o gol. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Quando a vitória parecia encaminhada, o Bahia arrancou o empate no último lance da partida. Aos 52 minutos, Luciano Juba cruzou da esquerda, Sabino afastou mal e Rafael falhou ao tentar segurar a bola. Erick aproveitou a sobra e cabeceou para decretar o 2 a 2.
O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 19h, contra o O’Higgins, no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Já o Bahia enfrenta o Cruzeiro no sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.