O aumento do número de motocicletas circulando pelas ruas de Bauru tem sido acompanhado por um crescimento nas irregularidades no trânsito, especialmente relacionadas à adulteração de escapamentos. Dados do Detran mostram que a frota saltou de 51.751 motos em 2024 para 52.636 em 2025, chegando a 53.843 já nos três primeiros meses de 2026.
Embora esse crescimento contribua para a geração de renda e agilidade em serviços, como entregas, também intensifica problemas urbanos, incluindo colisões, quedas e atropelamentos, muitos com vítimas graves ou fatais. Entre os comportamentos de risco mais frequentes estão o excesso de velocidade, o avanço de sinal vermelho, a circulação entre veículos e o uso inadequado de equipamentos de segurança.
A adulteração de escapamentos é um dos exemplos mais recorrentes. Muitos motociclistas justificam a prática com a crença de que o barulho mais alto aumenta a visibilidade no trânsito. No entanto, essa percepção não se confirma na prática. Estudos apontam que acidentes estão mais relacionados a atitudes imprudentes do que à ausência de ruído. Além de ilegal, o uso de escapamentos irregulares provoca poluição sonora e perturba o sossego público.
O subcomandante interino do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, major Norberto Marsola Filho, destaca que o problema vai além das motocicletas e reflete um comportamento mais amplo no trânsito. "O ruído excessivo pode ser explorado para promover desordem e até facilitar práticas ilícitas, comprometendo a sensação de segurança da população. Grande parte dos acidentes poderia ser evitada com atitudes mais responsáveis, especialmente com mais paciência e respeito às normas de convivência no trânsito", afirmou.
Segundo ele, infrações como o uso de celular ao volante, o desrespeito à sinalização e irregularidades em paradas e estacionamentos também são frequentes. "A conduta de motoristas de aplicativos e entregadores, sobretudo motociclistas, chama atenção pelo desrespeito às normas básicas de circulação, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros", acrescentou.
Para enfrentar o problema, a Polícia Militar tem intensificado operações de fiscalização, como a "Direção Segura e Silenciosa", realizada em pontos estratégicos da cidade. A ação busca coibir irregularidades, reduzir a poluição sonora e reforçar a segurança viária. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe alterações no sistema de escapamento que aumentem o ruído ou comprometam as emissões. A infração é considerada grave, com aplicação de multa, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até a regularização.
De acordo com o Major Marsola, um dos principais desafios enfrentados pelas forças de segurança é a conscientização dos condutores. Ainda é comum que infratores questionem a atuação policial e minimizem a importância do cumprimento das normas.
A segurança no trânsito depende do comportamento coletivo. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres compartilham o mesmo espaço e precisam agir com responsabilidade. A combinação entre fiscalização e educação é apontada como essencial para reduzir acidentes, preservar vidas e melhorar a qualidade de vida nas cidades.