O aumento do número de motocicletas circulando pelas ruas de Bauru tem sido acompanhado por um crescimento nas irregularidades no trânsito, especialmente relacionadas à adulteração de escapamentos. Dados do Detran mostram que a frota saltou de 51.751 motos em 2024 para 52.636 em 2025, chegando a 53.843 já nos três primeiros meses de 2026.

Embora esse crescimento contribua para a geração de renda e agilidade em serviços, como entregas, também intensifica problemas urbanos, incluindo colisões, quedas e atropelamentos, muitos com vítimas graves ou fatais. Entre os comportamentos de risco mais frequentes estão o excesso de velocidade, o avanço de sinal vermelho, a circulação entre veículos e o uso inadequado de equipamentos de segurança.

A adulteração de escapamentos é um dos exemplos mais recorrentes. Muitos motociclistas justificam a prática com a crença de que o barulho mais alto aumenta a visibilidade no trânsito. No entanto, essa percepção não se confirma na prática. Estudos apontam que acidentes estão mais relacionados a atitudes imprudentes do que à ausência de ruído. Além de ilegal, o uso de escapamentos irregulares provoca poluição sonora e perturba o sossego público.