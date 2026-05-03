A Prefeitura de Bauru contratou a empresa Nova Norte Construções e Serviços Ltda, por meio de licitação, para executar o nivelamento de mil tampas de poços de visita (PV) de drenagem distribuídas em diversas ruas da cidade. O investimento previsto é de R$ 369 mil e o prazo para conclusão dos trabalhos é de um ano.

A medida busca corrigir um problema recorrente após serviços de recapeamento asfáltico. Com a aplicação de nova camada de asfalto, muitas tampas acabam ficando abaixo do nível da via, formando desníveis que representam riscos para motoristas e motociclistas.

Além do perigo de quedas, especialmente envolvendo motocicletas, os buracos causam impactos e solavancos em veículos que passam pelos locais, gerando reclamações de moradores e condutores. Segundo a prefeitura, o objetivo do serviço é melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e reduzir transtornos causados pelos desníveis espalhados pela malha urbana.