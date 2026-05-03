Um homem de 47 anos foi morto a facadas na manhã deste sábado (2), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), ao tentar defender uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-companheiro. O suspeito, de 43 anos, foi preso em flagrante e deve responder por homicídio, tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher, de 50 anos, possuía uma medida protetiva contra o ex-namorado. Mesmo proibido de se aproximar, o homem foi até a residência dela, localizada na Vila Professor Simões, onde teria iniciado as agressões. Durante a confusão, Francisco Santana Portas, de 47 anos, que estava no imóvel e ouviu os gritos da mulher, tentou intervir para proteger a vítima. Nesse momento, ele foi atingido por golpes de duas facas desferidos pelo agressor. Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, duas facas utilizadas no crime foram apreendidas pela perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, que segue investigando as circunstâncias do crime. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.