O Praia Clube, de Uberlândia, escreveu mais um capítulo marcante em sua história ao conquistar neste domingo (3), o título da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, principal competição do voleibol feminino nacional. A vitória veio de forma contundente sobre o Minas Tênis Clube, por 3 sets a 0, com parciais de 29/27; 25/21 e 25/13, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com o resultado, o Praia Clube conquistou o tricampeonato da Superliga, consolidando-se como uma das maiores forças do voleibol brasileiro na atualidade. A capitã Adenízia Silva e a ponteira Payton Caffrey foram os grandes destaques da conquista mineira.

Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos — repetindo os feitos das temporadas 2017/2018 e 2022/2023. O Praia Clube encerrou uma sequência recente de domínio do Minas, que havia vencido a maioria dos confrontos entre os dois na temporada.