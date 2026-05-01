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ANGÚSTIA

Família procura morador de Bauru desaparecido há 4 meses

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Quem tiver informações que possam levar à localização de Leonardo Carlos Moraes pode entrar em contato com o pai dele pelos telefones (14) 99758-5267 e 99734-5791
Quem tiver informações que possam levar à localização de Leonardo Carlos Moraes pode entrar em contato com o pai dele pelos telefones (14) 99758-5267 e 99734-5791

Familiares de Leonardo Carlos Moraes, 29 anos, morador de Bauru, que está desaparecido há quatro meses, estão em busca de informações que possam levar à localização dele. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.

No registro policial, o pai de Leonardo relata que o filho, morador do Núcleo Fortunato Rocha Lima, foi visto pela última vez na manhã de 30 de dezembro de 2025 e, desde então, não entrou mais em contato.

Ele narra que, nos últimos meses, já recebeu informações de que o filho havia se perdido em Campinas, viajado para Goiás e até sido assassinado, mas nenhuma delas se confirmou até o presente momento. "Ele nunca ficou tanto tempo assim sem entrar em contato comigo", diz no boletim de ocorrência (BO).

Quem tiver informações que possam levar à localização de Leonardo pode entrar em contato com o pai dele pelos telefones (14) 99758-5267 e 99734-5791, com a Polícia Militar (190), com o Disque Denúncia (181) ou com a Polícia Civil (197).

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