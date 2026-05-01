01 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
NA REGIÃO CENTRAL

Bauru: homem é detido tentando furtar pacotes de carne de mercado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi preso em flagrante por uma equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia)
A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi preso em flagrante por uma equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia)

Um homem foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (30), quando tentava furtar quatro pacotes de carne bovina e um sabonete de um supermercado localizado na região central de Bauru.

De acordo com o registro policial, o suspeito foi detido por seguranças quando saiu do estabelecimento com o sabonete, além de dois pacotes de contrafilé e dois de entrecôte, sem passar pelo caixa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi preso em flagrante por uma equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia). Levado ao plantão policial, ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Comentários

Comentários