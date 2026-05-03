Neste início de semana, os bauruenses podem contar com tempo mais fresco e sem chuva. Apesar da passagem de uma frente fria e das rajadas de vento registradas na noite de sábado (2), o tempo segue estável neste domingo (3), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O dia terá céu aberto e temperaturas amenas, com máximas de até 27 graus e mínima de cerca de 19 graus à noite.

De acordo com o instituto, uma frente fria avança pelo Litoral Paulista. O sistema traz uma área de alta pressão, que deve provocar leve queda nas temperaturas nos próximos dias.

Na segunda e na terça-feira (4 e 5), o tempo segue firme, com céu claro e poucas nuvens. Não há previsão de chuva para Bauru e demais cidades do Interior paulista. A temperatura seguirá amena nas tardes e durante a manhã vai ser comum sentir um friozinho.