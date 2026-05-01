A Muralha Virtual de Botucatu identificou, na região central da cidade, nesta sexta (1), um veículo cuja condutora possuía mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu após o sistema emitir alerta, indicando a passagem do automóvel pelo perímetro monitorado.

Durante a verificação, constatou-se que a motorista, uma idosa de 63 anos, era procurada pela Justiça, com mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 27 de abril de 2026.

A condenação envolve crimes previstos no Código Penal e em legislação específica, entre eles dano ao patrimônio, associação criminosa, além de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como tentativa de abolição violenta e golpe de Estado, bem como dano a patrimônio cultural protegido, no chamado evento 8/1.