Um estabelecimento comercial foi alvo de furto na madrugada deste domingo (3) em Pederneiras. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da 1h30, após acionamento via Copom, da Polícia Militar. No local, os policiais fizeram contato com o representante da casa lotérica, que relatou ter sido alertado pelo sistema de monitoramento. Ao verificar as câmeras de segurança, a vítima percebeu a ação criminosa e se deslocou até o estabelecimento, onde ainda conseguiu ver um suspeito pulando o muro do imóvel.

Segundo o relato, o autor teria utilizado o mesmo modo de operação de um crime anterior no mesmo local, com acesso pelo forro do prédio após arrombamento. Na ocasião passada, o suspeito chegou a ser detido e confessou o furto. A vítima afirmou ter reconhecido o indivíduo como sendo um morador da cidade. Desta vez, porém, ele conseguiu fugir e não foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais constataram danos no forro do estabelecimento, possivelmente o ponto de entrada do criminoso. Até o momento, foi registrada a subtração de aproximadamente R$ 200 em dinheiro. O caso será investigado pelas autoridades competentes.