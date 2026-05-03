A semalgutida, princípio ativo dos medicamentos Ozempic e Wegovy, da farmacêutica Novo Nordisk, pode preservar melhor a massa muscular durante a perda de peso do que a tirzepatida, do Mounjaro, produzido pela Eli Lilly. É o que indica um novo estudo que analisou dados de quase 700 mil pessoas. Ambas as substâncias são utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

O trabalho, que foi disponibilizado como um pré-print, ou seja, ainda não foi revisado por outros pesquisadores e publicado numa revista científica, analisou informações sobre composição corporal vinculadas a prontuários eletrônicos de 670.422 usuários americanos de análogos de GLP-1, disponíveis em sistemas de saúde do país.

No novo estudo, 456.742 dos pacientes foram tratados com semaglutida, e 213.680 com tirzepatida. Entre esses usuários, 7.965 indivíduos tiveram medições coletadas de composição corporal antes e depois do início do tratamento, ao longo de 12 meses. Ao avaliar os dados desse grupo, os pesquisadores observaram uma perda maior de massa corporal magra entre aqueles que utilizavam a tirzepatida.