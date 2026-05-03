Depois dos 40 anos, o corpo passa por diversas mudanças, como a redução da massa muscular, queda gradual de hormônios, menor gasto calórico, entre outros sintomas que retardam a perda de peso. Mas com um bom planejamento dá para emagrecer até com mais consistência de quando se era mais novo.

Isso porque quando usamos algumas estratégias adequadas à idade, como alimentação balanceada, prática de atividades físicas específicas e mudança no estilo de vida, o resultado vem.

Thiago Viana, médico do esporte e nutrólogo, com foco no emagrecimento, esclarece que perder peso depois dos 40 leva mais tempo.