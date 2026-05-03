Manter os pneus em boas condições é uma medida essencial para garantir segurança no trânsito, economia de combustível e melhor desempenho do veículo. Responsáveis por sustentar e sendo o único contato direto com o solo, os pneus exigem atenção constante, especialmente diante das condições variadas das vias brasileiras. Segundo Fabio Torres Klabacher, gerente de Vendas e Marketing, "o cuidado com os pneus é um dos pilares da segurança. É uma ação simples, mas que reduz riscos, melhora o desempenho do carro e traz economia real para o motorista".

Mais do que evitar imprevistos, cuidar dos pneus prolonga a vida útil, otimiza o consumo de combustível e contribui para uma condução mais estável e confortável.

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