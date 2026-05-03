Manter os pneus em boas condições é uma medida essencial para garantir segurança no trânsito, economia de combustível e melhor desempenho do veículo. Responsáveis por sustentar e sendo o único contato direto com o solo, os pneus exigem atenção constante, especialmente diante das condições variadas das vias brasileiras. Segundo Fabio Torres Klabacher, gerente de Vendas e Marketing, "o cuidado com os pneus é um dos pilares da segurança. É uma ação simples, mas que reduz riscos, melhora o desempenho do carro e traz economia real para o motorista".
Mais do que evitar imprevistos, cuidar dos pneus prolonga a vida útil, otimiza o consumo de combustível e contribui para uma condução mais estável e confortável.
RECOMENDAÇÕES
- Calibragem correta dos pneus
Deve ser realizada ao menos uma vez por semana, sempre com os pneus frios e conforme as orientações do fabricante. A pressão inadequada pode causar desgaste irregular, comprometer a dirigibilidade e aumentar o consumo de combustível.
- Alinhamento da direção
Fundamental para manter o veículo em trajetória correta, o alinhamento evita desgaste desigual dos pneus e melhora a estabilidade. Deve ser verificado especialmente após impactos em buracos ou guias.
- Balanceamento das rodas
Contribui diretamente para o conforto ao dirigir. Vibrações no volante podem indicar a necessidade do serviço, que ajuda a distribuir o peso de forma uniforme e prevenir desgastes prematuros.
- Rodízio de pneus
Recomendado periodicamente, o rodízio equilibra o desgaste entre os pneus dianteiros e traseiros, aumentando a durabilidade do conjunto.
- Verificação do estado de conservação
A profundidade dos sulcos deve ser monitorada regularmente. Pneus desgastados comprometem a aderência, especialmente em pistas molhadas, aumentando o risco de aquaplanagem.
- Hábitos de direção
A forma de condução impacta diretamente na vida útil dos pneus. Acelerações bruscas, freadas intensas e excesso de carga contribuem para o desgaste precoce.
- Inspeção visual frequente
Cortes, bolhas ou objetos presos na borracha devem ser avaliados rapidamente para evitar problemas mais graves e garantir a segurança.
Adotar esses cuidados básicos na rotina é uma maneira simples de evitar custos desnecessários e, principalmente, dirigir com mais tranquilidade. Afinal, quando o assunto é segurança, cada detalhe faz a diferença, e tudo começa no contato do carro com o solo.