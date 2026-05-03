Alimentos tóxicos para cães e gatos incluem chocolate, uvas/passas, cebola, alho, xilitol (adoçante), café, álcool, abacate e macadâmia. Esses itens podem causar vômitos, diarreia, falência renal, anemia e convulsões. Evite dar restos de comida temperada, massas cruas e caroços de frutas, pois oferecem riscos graves.

No caso da ingestão de chocolate, o animal deverá ser levado a uma emergência veterinária para uma avaliação profissional do quadro de saúde.

Festas e comemorações são momentos para se ter ainda mais atenção com os animais de estimação. Mas é preciso resistir e jamais oferecer ovos e bombons para os pets, pois o chocolate faz muito mal à saúde deles.