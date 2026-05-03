Para quem é mais velho, existia uma situação muito comum ao andar de carro pelas estradas. Os vidros viviam sempre sujos de insetos que se esbarravam.

Lembro, quando criança, quando ia brincar perto do carro do meu pai, bisbilhotava a grade frontal do radiador e encontrava diversos insetos desidratados ali: borboletas, cigarrinhas, besouros, abelhas, das mais diversas variedades.

Era uma festa pegá-los com um palitinho fino e retirá-los para ver de perto como eram. Hoje em dia, é raro se chocar com um inseto durante um passeio pelas estradas. E o que isso tem a ver com nossa vida? A resposta é simples: tudo.