IBGE divulgou na terça-feira, dia 28/4, o IPCA-15 de abril, com alta de 0,89%. Que apesar de ficar abaixo das expectativas do mercado, no acumulado de 12 meses se em março estava em 3,9%, em abril subiu para 4,37%. Com o qual, o item alimentos e bebidas teve alta de 1,46% - transportes subiu 1,34% e vestuário, 0,76%.

Porém, no último Boletim Focus (27/04) a previsão do BC é que a inflação neste ano fique em 4,86%, ou acima do teto da meta, de 4,50%.

Outro problema nestes números do IBGE é que o índice de difusão dos preços dos 63,2% de março subiu em abril para 67%.