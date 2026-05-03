Como não poderia ser diferente, a Constituição da República reparte os serviços públicos entre a União e Unidades federativas, a saber: para a União, serviços do artigo 21 e seus incisos; para os estados, serviços do artigo 25 e seus parágrafos e Constituição; para os municípios, serviços do artigo 30, inciso, I e Lei Orgânica. Aos estados e municípios remanescem a competência para criar, modificar e extinguir os serviços públicos segundo ditam suas leis orgânicas, bem como a edição de atos do executivo necessários à efetivação dos serviços. A doutrina do direito público entende de modo uniforme que os serviços públicos são atividades administrativas criadas por lei no escopo de atender o interesse geral da população, ou parte dela, tendo por finalidade seu conforto e comodidade (interesse público). Em maior número destacam-se os serviços públicos que não podem faltar à população em face da permanente ameaça à sobrevivência humana. Um dos casos está no serviço de segurança pública.

Este resumido conceito de serviços públicos vem destrinchado por doutrinadores em diversas classificações, integrando-se no programa das disciplinas lecionadas nas faculdades de Direito e Administração. O interesse dos estudantes pelas aulas recebidas sobre esse tema nas faculdades e a limitação de espaço no JC tornam dispensável a menção deles neste texto. Este despretensioso artigo vem divergir da posição assumida por pessoa referida na reportagem do JC, edição de sábado/segunda-feira, páginas 7/8, colaboradora deste periódico, no que pertine, especificamente, a cobrança de toda a população do custo contabilizado na implantação de serviço de contenção das enchentes com o depósito do excesso das águas direcionadas a piscinões, os quais serão construídos em pontos estratégicos da av. Nações Unidas.

À luz do critério legal, essa despesa não pode ser cobrada de contribuintes nem por taxa nem por imposto. Parece ponderável que o serviço público que será licitado e após concedido pelo município para futuramente deixar de ser apenas uma mera planta para transformar-se de sofrimento a satisfação das vítimas afetadas pelas inundações, coloca ao desabrigo a cobrança de tributos; imposto e taxa. A vontade da ação popular mencionada na reportagem é extirpar a cobrança das despesas e encargos que o município arcará com a obra, tributando os proprietários de imóveis localizados nas intervenções da Av. Nações Unidas e adjacências. A justificativa da retirada de tributos sobre os imóveis do plano da construção das obras, está no fato dos proprietários serem os únicos prejudicados pelo empreendimento.