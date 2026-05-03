Natal, a "Cidade do Sol", no Rio Grande do Norte, é um dos principais destinos turísticos do Brasil, famosa por suas dunas, piscinas naturais e sol quase o ano todo. Os destaques incluem a Praia de Ponta Negra e o Morro do Careca, passeios de buggy em Genipabu, mergulho em Maracajaú e a gastronomia potiguar.

A Praia de Ponta Negra, com seu icônico Morro do Careca, é o ponto turístico mais visitado e famoso de Natal, consolidada como o principal cartão-postal e centro de lazer da cidade.

As dunas de Genipabu também são extremamente populares. Não deixe de fazer o passeio de buggy em Genipabu (com emoção), visitar os Parrachos de Maracajaú (mergulho), relaxar na Praia de Ponta Negra sob o Morro do Careca e conhecer o Maior Cajueiro do Mundo em Pirangi.