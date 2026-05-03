Natal, a "Cidade do Sol", no Rio Grande do Norte, é um dos principais destinos turísticos do Brasil, famosa por suas dunas, piscinas naturais e sol quase o ano todo. Os destaques incluem a Praia de Ponta Negra e o Morro do Careca, passeios de buggy em Genipabu, mergulho em Maracajaú e a gastronomia potiguar.
A Praia de Ponta Negra, com seu icônico Morro do Careca, é o ponto turístico mais visitado e famoso de Natal, consolidada como o principal cartão-postal e centro de lazer da cidade.
As dunas de Genipabu também são extremamente populares. Não deixe de fazer o passeio de buggy em Genipabu (com emoção), visitar os Parrachos de Maracajaú (mergulho), relaxar na Praia de Ponta Negra sob o Morro do Careca e conhecer o Maior Cajueiro do Mundo em Pirangi.
A vida noturna em Natal é vibrante, centrada principalmente em Ponta Negra, com ótimas opções de restaurantes especializados em camarão, bares com música ao vivo, forró pé de serra e feirinhas de artesanato. Destaques incluem o forró no Centro de Turismo, bares na Rua Chile e a orla movimentada.
Natal possui o clima perfeito para aproveitar todos os dias das suas férias. A vida noturna da cidade em Ponta Negra é muito agradável em meio à brisa do mar. O planejamento das atividades diárias fica dividido entre os roteiros ao norte e os roteiros ao sul de Natal.
Ao Norte, têm as belas dunas de Genipabu. A praia é um dos cartões postais mais famosos do Rio Grande do Norte e cenário dos tradicionais passeios de buggy (leia nossas orientações ao final do artigo). Ao norte também ficam os passeios de escuna para ver os peixes de Maracajaú. Vale sempre conferir a previsão do tempo. Em duas chuvosos e de mar agitado, a visibilidade fica perdida.
Já ao sul, estão os roteiros românticos. Os grandes destaques turísticos são a a Praia da Pipa e a Praia do Amor em Tibau do Sul.
Toda a extensão do litoral é muito impactante e os locais são fáceis de chegar de carro. Mas algumas praias possuem acesso íngreme, como a Baía dos Golfinhos, cujo acesso é feito por uma escada de cerca de 150 degraus. Portanto, é importante incluir informações sobre a acessibilidade ao montar seu plano de viagem.
Quem mora num grande centro urbano, irá se apaixonar rapidamente por Natal. O legítimo jeito bem educado e a simpatia do potiguar conquistam o viajante.
A magia também está nas pequenas surpresas. Peça referências de um bom restaurante de comida caseira e não irá se arrepender. Os lmoradores ocais também podem ajudá-lo a saber se é época da visita dos golfinhos selvagens no litoral.
Principais atrações e passeios
Praia de Ponta Negra & Morro do Careca: O ponto mais famoso, ideal para banho, esportes e vida noturna com restaurantes como o Camarões.
Dunas de Genipabu: Passeios de buggy com "emoção" ou "sem emoção", travessia de balsa e lagoas paradisíacas (Pitangui e Jacumã).
Parrachos (piscinas naturais): Maracajaú (mais vida marinha) e Rio do Fogo (mais raso, ideal para crianças).
Forte dos Reis Magos: Importante sítio histórico na orla de Natal.
Maior Cajueiro do Mundo: Localizado em Pirangi, litoral sul.
Lagoas de água doce: Lagoa de Arituba e Lagoa do Carcará oferecem tranquilidade e águas cristalinas.
Centro de Turismo de Natal: Localizado em um antigo presídio, ótimo para comprar artesanato local.
DICAS
Melhor época: Natal é quente o ano todo, mas o período de julho a dezembro é mais seco.
Tábua de marés: É fundamental consultar a tábua de marés para os passeios de piscinas naturais (parrachos).
Pipa: Um bate-volta imperdível é visitar a Praia da Pipa, conhecida por suas falésias e badalação.
Gastronomia: Experimente a carne de sol, macaxeira e frutos do mar.
Passeios : Para passeios, as agências locais, como a Noz Tour, oferecem opções de transfer e guias para as principais atrações.