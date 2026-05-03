A Prefeitura de Bauru abriu as inscrições para os cursos gratuitos de panificação promovidos pela carreta do Programa “Cozinhalimento”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. As atividades serão realizadas entre os dias 6 e 8 de maio, na praça Rui Barbosa, no Centro, com opções de aulas nos períodos da manhã e da tarde.
Os cursos são voltados à qualificação profissional e oferecem capacitação prática em produção de pães, massas e patês. Cada módulo é independente, permitindo que os participantes se inscrevam em um ou mais cursos, sem necessidade de sequência entre eles. As inscrições já estão abertas e cada módulo possui formulário próprio (leia abaixo).
As aulas terão duração de quatro horas e serão realizadas das 8h às 12h e das 13h às 17h. Cada turma contará com 25 vagas, além de lista de espera para cinco suplentes. Os participantes receberão certificado ao final das atividades. Entre os conteúdos oferecidos estão receitas de pães artesanais, integrais, recheados, minipães para festas e opções sem glúten, além de preparo de patês variados. Os cursos incluem módulos como “Queridinhos da Padaria”, “Pães Rústicos com Patê”, “Minipães de Festa” e “Sabores de Sucesso”.
A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e conta com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio das secretarias de Governo, Agricultura e Abastecimento (Sagra), Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), Assistência Social, Coordenadoria de Políticas Públicas para Segurança Alimentar e Fundo Social de Solidariedade.
Os interessados podem obter mais informações diretamente com o Fundo Social de Solidariedade, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-40, ou pelo telefone (14) 98187-0078, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A organização orienta que pessoas inscritas que desistirem da participação comuniquem previamente o Fundo Social para que a vaga seja destinada aos suplentes.
CURSOS
Dia 06/05 – Manhã
Módulo I – Queridinhos da Padaria
Pão de forma, pão australiano, pão recheado de peito de peru com queijo branco, pão trançado com azeitona, limão siciliano e alecrim, pão de maçã e rosca estrela
Link de inscrição - https://forms.gle/eWt7y23SAuaaPu1H6
Dia 06/05 – Tarde
Módulo II – Pães Rústicos com Patê
Panificação - pão integral, focaccia, pão rústico, pão sem glúten, pão de tijolinho e pão mesclado
Curso de Patês - patê de tomate seco, patê de manjericão, patê de azeitona preta, patê de alho-poró e patê de frango
Link de inscrição - https://forms.gle/YuQU5bSytf15o6ju6
Dia 07/05 – Manhã
Módulo III – Minipães de Festa
Minipão de espinafre com ricota, minipão de hambúrguer, mini croissant de presunto e queijo, minissonho de doce de leite, mini cinnamon roll
Link de inscrição - https://forms.gle/KA6DaMqd2wwSYnxTA
Dia 07/05 – Tarde
Módulo IV – Sabores de Sucesso
Pão de três queijos, pão de mandioca com azeitona, pão de alho, pão Romeu e Julieta, pão de cenoura com chocolate
Link de inscrição - https://forms.gle/dRih3cpkmjfX7QBUA
Dia 08/05 – Manhã
Módulo I – Queridinhos da Padaria
Pão de forma, pão australiano, pão recheado de peito de peru com queijo branco, pão trançado com azeitona, limão siciliano e alecrim, pão de maçã e rosca estrela
Link de inscrição - https://forms.gle/D5HNquDjXJkfZWCR9
Dia 08/05 – Tarde
Módulo II – Pães Rústicos com Patê
Panificação - pão integral, focaccia, pão rústico, pão sem glúten, pão de tijolinho e pão mesclado
Curso de Patês - patê de tomate seco, patê de manjericão, patê de azeitona preta, patê de alho-poró e patê de frango
Link de inscrição - https://forms.gle/RpVpbGSnucRS1GQq7