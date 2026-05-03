A Prefeitura de Bauru abriu as inscrições para os cursos gratuitos de panificação promovidos pela carreta do Programa “Cozinhalimento”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. As atividades serão realizadas entre os dias 6 e 8 de maio, na praça Rui Barbosa, no Centro, com opções de aulas nos períodos da manhã e da tarde.

Os cursos são voltados à qualificação profissional e oferecem capacitação prática em produção de pães, massas e patês. Cada módulo é independente, permitindo que os participantes se inscrevam em um ou mais cursos, sem necessidade de sequência entre eles. As inscrições já estão abertas e cada módulo possui formulário próprio (leia abaixo).

As aulas terão duração de quatro horas e serão realizadas das 8h às 12h e das 13h às 17h. Cada turma contará com 25 vagas, além de lista de espera para cinco suplentes. Os participantes receberão certificado ao final das atividades. Entre os conteúdos oferecidos estão receitas de pães artesanais, integrais, recheados, minipães para festas e opções sem glúten, além de preparo de patês variados. Os cursos incluem módulos como “Queridinhos da Padaria”, “Pães Rústicos com Patê”, “Minipães de Festa” e “Sabores de Sucesso”.