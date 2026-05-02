Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (1) acusado de agredir e ameaçar a companheira em um condomínio residencial de Botucatu (100 quilometros de Bauru). O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria. De acordo com o boletim de ocorrência, Guardas Municipais foram acionados para atender uma denúncia de desentendimento entre um casal em um apartamento no Jardim Continental. Ao chegarem ao condomínio, os agentes foram informados pela síndica de que o suspeito deixava o local em uma motocicleta amarela. Ele foi abordado logo em seguida.

Segundo relato da vítima à polícia, o casal mantinha relacionamento há cerca de oito anos. Após participarem de uma confraternização de aniversário do acusado na área de churrasqueira do condomínio, os dois seguiram para o apartamento, onde iniciaram uma discussão. Ainda conforme o registro policial, durante a briga o homem passou a insultar a companheira e, em seguida, a agredi-la com tapas, socos, puxões de cabelo, chutes e empurrões. A vítima também relatou tentativa de enforcamento, que teria causado lesões corporais.

Na tentativa de se defender, a mulher afirmou ter jogado um produto de limpeza no rosto do agressor. Ela também relatou que foi impedida de sair do quarto diversas vezes. Após tomar conhecimento das agressões, o irmão da vítima foi até o apartamento e entrou em luta corporal com o suspeito. As agressões cessaram com a chegada de familiares. Antes de deixar o local, porém, o homem teria ameaçado a companheira e o irmão dela de morte.