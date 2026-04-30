Uma mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel de Bauru, na noite desta quinta-feira (30), após ser baleada na altura da virilha. Ela alega que o disparo foi acidental. Até a publicação desta reportagem, nem o autor e nem a arma haviam sido localizados. O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a vítima contou que o disparo ocorreu dentro da sua casa, no bairro Ferradura Mirim, por volta das 19h, quando um conhecido lhe mostrava uma arma de fogo, que seria um revólver.

Ela foi socorrida por populares e levada à UPA, onde permanece internada. Ainda conforme o registro policial, o projétil teria transfixado o corpo da mulher, saindo nas nádegas, e ela não corre risco de morte.