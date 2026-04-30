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ATINGIDA NA VIRILHA

Mulher baleada dá entrada em UPA de Bauru e alega tiro acidental

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tisa Moraes/JC Imagens
O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil

Uma mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel de Bauru, na noite desta quinta-feira (30), após ser baleada na altura da virilha. Ela alega que o disparo foi acidental. Até a publicação desta reportagem, nem o autor e nem a arma haviam sido localizados. O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a vítima contou que o disparo ocorreu dentro da sua casa, no bairro Ferradura Mirim, por volta das 19h, quando um conhecido lhe mostrava uma arma de fogo, que seria um revólver.

Ela foi socorrida por populares e levada à UPA, onde permanece internada. Ainda conforme o registro policial, o projétil teria transfixado o corpo da mulher, saindo nas nádegas, e ela não corre risco de morte.

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