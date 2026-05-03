A rua Benevenuto Tiritan, em Bauru, terá interdição total nos dois sentidos a partir desta segunda-feira (4), para a realização de obras de recuperação na passagem sobre o córrego Água da Forquilha. A intervenção será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

De acordo com a Prefeitura, os serviços serão realizados com equipes e recursos próprios do município. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos entre 20 e 30 dias, prazo que pode sofrer alterações conforme as condições climáticas. A obra tem como principal objetivo melhorar o sistema de drenagem da região e minimizar os problemas de alagamento registrados na via durante períodos de chuva intensa.

Com a interdição, motoristas que utilizam o trecho deverão optar por caminhos alternativos para o deslocamento entre a avenida Comendador Martha e os bairros Vila Santista e Vila Independência. Entre as opções indicadas estão as ruas Massao Sakata e José Morales. A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção nas imediações e respeitarem a sinalização implantada no local durante o período das obras.